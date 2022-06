15-06-2022 15:16

Anche la Cremonese si muove sul mercato in vista del ritorno in Serie A. Rinforzo in difesa, che ha battuto la concorrenza per Johan Vasquez, difensore classe 1998 del Genoa, retrocessa. Il giocatore arriverà in prestito.

