Cremonese, sfida all'Empoli per il sogno playoff

Se non è un match-point, poco ci manca. Ripartito con il prezioso 1-0 in casa della Reggiana dopo la sosta forzata causa Coronavirus che l’ha obbligato a non giocare contro Cremonese e Chievo, l’Empoli torna in campo per allungare ulteriormente il passo e avvicinare il ritorno in Serie A.

Alle 16 di martedì 13 aprile, infatti, gli azzurri saranno in campo proprio contro la Cremonese per il recupero della partita valida per la 30a giornata.

In caso di successo la squadra di Dionisi si porterebbe a +8 sulla Salernitana terza con ancora cinque partite da giocare, sei per la capolista considerando che la gara col Chievo è ancora subjudice.

L’avversario è però in gran forma: con quattro successi nelle ultime cinque partite i grigiorossi hanno infatti chiuso il discorso salvezza portandosi a -3 dalla zona playoff.

L’Empoli è imbattuto da otto partite contro la Cremonese nel torneo cadetto (tre vittorie e cinque pareggi), dopo che i toscani avevano perso cinque delle precedenti nove sfide nella Serie B a girone unico (due vittorie e due pareggi).

Dopo essere rimasta imbattuta nei primi sei incroci casalinghi di Serie B a girone unico contro l’Empoli (quatto vittorie e due pareggi), la Cremonese ha perso due delle ultime tre sfide di campionato (un pareggio).



La Cremonese ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie B e non arriva a tre successi interni di fila da marzo 2006 in cadetteria. I grigiorossi hanno subito un solo gol nelle ultime cinque partite di campionato (quattro vittorie e un pareggio), dopo aver mantenuto la porta inviolata solamente una volta nelle precedenti.

L’Empoli ha vinto, senza subire gol, tutte le ultime quattro partite di campionato: in Serie B l’ultima squadra a ottenere cinque vittorie di fila senza reti subite è stata la Spal nel dicembre 2020.

Quella toscana è l’unica squadra contro cui Jaime Báez della Cremonese ha segnato più di un gol in Serie B: due in due sfide, tra cui il primo decisivo per la vittoria casalinga del Cosenza del dicembre 2019 (1-0).

Dopo una serie di 12 presenze di fila senza segnare, Ryder Matos ha realizzato tre gol nelle ultime cinque gare, inclusa la più recente, vinta dall’Empoli 1-0 sul campo della Reggiana.

OMNISPORT | 12-04-2021 11:32