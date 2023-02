Cremonese, Tsadjout: "Dedico il mio primo gol in A alla mia famiglia"

L'attaccante ex Ascoli dopo il 2-2 contro il Torino: "Avremmo meritato la vittoria, Ballardini ci sta dando equilibrio"

21-02-2023 08:04

Primo gol in Serie A per Frank Tsadjout, arrivato peraltro in maniera spettacolare: una staffilata su palo interno dopo una bella sponda di Felix Afena-Gyan, valso il momentaneo 1-1 del match tra Torino-Cremonese, poi terminato 2-2. Questi i pensieri dell’ex Ascoli: “Sono contentissimo, è stata una gioia immensa. E’ una rete che dedico alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina. E’ un gol importante per me anche perché arriva in un momento dove sto trovando più continuità e questo aumenta fiducia e consapevolezza. Spero possa essere solo l’inizio”.

Una Cremonese, però, che nemmeno nella sfida ai granata è riuscita a cogliere la vittoria… “Questa squadra merita qualche soddisfazione in più, poche volte come quest’anno vedo una squadra che lavora tantissimo e raccoglie molto meno di quanto meriterebbe. Resto convinto che alla fine riusciremo a raccogliere quanto abbiamo seminato. Ringraziamo i nostri tifosi perché nonostante una stagione così complicata non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno: è anche grazie a loro se le motivazioni e la voglia di migliorare non vengono mai meno. Vorremmo trovare questa vittoria anche per loro. Che differenze ci sono tra Alvini e Ballardini? Alvini ha sicuramente una visione più offensiva, mentre Ballardini ci sta dando equilibrio e compattezza”.