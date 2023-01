Cremonese, visite mediche fissate per Benassi

18-01-2023 22:50

Visite mediche fissate a domani, giovedì 19 gennaio, per il centrocampista Marco Benassi, prossimo innesto della Cremonese in questo calciomercato invernale. La formula di arrivo è quella del prestito secco fino al termie della stagione dalla Fiorentina.

Nel corso di questa prima parte di stagione in maglia viola, il classe 1994 ha totalizzato appena tre presenze complessive, due in campionato (proprio con la Cremonese nella gara d’esordio e poi contro l’Udinese) e una – fugace – in Conference League (appena un minuto nella gara di ritorno del preliminare contro il Twente, pareggiata 0-0 in Olanda).