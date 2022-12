Crippa 2^ alla BOClassic 2022

31-12-2022 17:37

Va all’ugandese Oscar Chelimo la BOClassic 2022, tradizionale corsa podistica di San Silvestro andata in scena lungo a Bolzano: il grande favorito della vigilia vince la 48^ edizione della kermesse grazie alla rasoiata dell’ultimo giro (se ne sono percorsi otto da 1.250 metri). Il bronzo mondiale dei 5.000 metri non sembrava in forma smagliante, ma nel momento decisivo ha accelerato e trionfato con pieno merito, replicando il successo di due anni fa.

Il Campione d’Europa dei 10.000 metri, reduce dal quarto posto agli Europei di Cross, ha chiuso l’anno solare con un altro podio, a 3″ dalla vittoria: è un bel viatico per il 2023, anno in cui si cimenterà per la prima volta nella Maratona (è stato il primo italiano a scendere sotto l’ora sulla mezza maratona); il 26enne trentino ha corso in maniera baldanzosa, cercando di fare la differenza, ma ha fiaccato ‘solo’ la resistenza del quotato keniano Amos Kipruto (vincitore della Maratona di Londra), che ha chiuso in sesta posizione.

Il podio è stato completato dal sudafricano Maxime Chaumeton, che ha fatto gara di testa sino dalle primissime battute: eccellente il 5^ posto per Pietro Riva ha chiuso con un eccellente quinto posto.