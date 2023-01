23-01-2023 20:05

Al calvario dell’Eurolega, dove a suon di sconfitte l’Olimpia Milano è sola all’ultimo posto con i playoff obiettivo ormai irraggiungibile, per la squadra di Ettore Messina si è aggiunta l’onta del ko subito in campionato contro Reggio Emilia ultima in classifica, costato l’aggancio al comando della classifica da parte della Virtus Bologna.

Una stagione iniziata con il sogno di arrivare fino in fondo in Europa e di ribadire il proprio predominio in patria si sta trasformando in un incubo per i campioni d’Italia che tra tutte le competizioni hanno perso più partite di quante ne hanno vinte, 18-19. All’indomani del ko contro Reggio Messina ha scritto una lettera indirizzata ai tifosi, pubblicata sul sito ufficiale del club, senza fare accenno al proprio futuro, riguardo al quale l’ex ct della nazionale si “ la proprietà, come sempre, valuterà a fine stagione il mio lavoro”.

“Mi rivolgo ai tifosi dell’Olimpia, giustamente delusi e disorientati dal momento peggiore di questi ultimi tre anni – le parole usate da Messina – La squadra si batte in difesa e soffre chiaramente in attacco, come è evidente a tutti. Sono il primo responsabile della costruzione e della gestione quotidiana della squadra, come ben sa la proprietà, che, come sempre, valuterà a fine stagione il mio lavoro.

Lo sport racconta da sempre storie di annate difficili dopo momenti esaltanti e viceversa. Noi ne stiamo vivendo una. Adesso, il nostro obiettivo è aiutare i giocatori a ritrovare fiducia e convinzione nei propri mezzi, perché possano giocare secondo le loro capacità, e recuperare chi è infortunato. Non sarà un percorso breve né semplice, ma per essere portato a termine ha bisogno dell’apporto di ognuno di noi”.