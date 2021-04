Cristiano Ronaldo alla Juve, Agnelli: "Lo rifarei domani, e anche Pirlo"

Nella lunga intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’ e a ‘Repubblica’, Andrea Agnelli ha parlato anche di temi legati alla Juventus, come ad esempio l’approdo di Cristiano Ronaldo in Serie A.

Il presidente della Juventus ha affermato che dall’arrivo del portoghese hanno guadagnato tutti i club, stiimando i ricavi in 4 milioni di euro: “Abbiamo portato Cristiano in Italia e la sua sola presenza ha garantito agli altri club 4 milioni al botteghino. Desideriamo continuare a importare altri campioni con benefici per tutti i livelli del calcio, dai più giovani ai dilettanti”.

Agnelli ha poi affermato che ripeterebbe immediatamente l’operazione CR7 e ha aggiunto che rifarebbe anche la scelta di proporre Andrea Pirlo come allenatore.

“Sbagliato a prendere Ronaldo? Mai. Lo rifarei domani mattina. E anche Pirlo. La stabilità consente di percorrere la via della crescita investendo sui giovani e su allenatori anche alla prima esperienza”.



OMNISPORT | 21-04-2021 10:41