Cristiano Ronaldo, arriva l'annuncio su Instagram

29-07-2022 22:28

Cristiano Ronaldo ha smentito le voci che lo danno in rotta con il Manchester United: su Instagram l’attaccante portoghese ha annunciato che domenica prossima, nel test contro il Rayo Vallecano, scenderà in campo. “Domenica il re gioca”, ha scritto la punta lusitana allontanando le voci di un suo addio.

CR7, che non ha partecipato alla tournée dei Red Devils e non è stato convocato per la sfida di sabato contro l’Atletico Madrid, è stato accostato a diversi club nelle ultime settimane, tra cui il Napoli.