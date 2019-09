Cristiano Ronaldo: contratto pazzesco con lo sponsor tecnico

Cristiano Ronaldo sempre più ricco. Il fuoriclasse della Juventus guadagnerà 162 milioni di euro in 10 anni dal suo ultimo contratto di sponsorizzazione con la Nike, firmato nel 2016. A rivelarlo è il quotidiano tedesco “De Spiegel”, che si basa su nuovi documenti di Football Leaks comunicati questo venerdì.

Il cinque volte Pallone d’Oro ha firmato l’accordo decennale con l’azienda americana nel settembre 2016: il contratto sarà valido fino a metà 2026 e prevede che il giocatore percepisca una cifra da 16,2 milioni l’anno finché gioca per un “club di categoria A”, più un ulteriore bonus da 4 milioni di euro qualora CR7 vincesse un premio individuale come il Pallone d’Oro o il Best Fifa Award come miglior giocatore dell’anno. La Nike non ha confermato né smentito le indiscrezioni: “Non commentiamo i contratti degli atleti”. Silenzio anche da parte dell’entourage dell’atleta, che alla Juventus guadagna uno stipendio di circa 31 milioni di euro a stagione.

Ronaldo è sponsorizzato dalla multinazione statunitense, di cui è uno dei testimonial di punta, fin dal 2004.

Dalla Spagna intanto c’è chi spera in un ritorno prossimo di Ronaldo nella Liga. Il presidente del campionato spagnolo, Javier Tebas, a Canal 11 ha confessato: “Vorrei che Cristiano Ronaldo tornasse. Pensavo che la sua partenza avrebbe influito di più ad essere onesto. In ogni caso, preferisco un campionato con Ronaldo piuttosto di uno senza”. Con lui anche Mourinho: “Vorrei che anche Josè Mourinho tornasse ad allenare una squadra della Liga . E’ un grande allenatore, oltre che un grande nome per promuovere il nostro campionato”.

Ronaldo ha un contratto con la Juventus fino al 2022.

SPORTAL.IT | 06-09-2019 22:25