Cristiano Ronaldo, parole sorprendenti su Lionel Messi

L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, presente alla cerimonia del sorteggio di Champions League a Monaco a differenza della scorsa stagione, a margine dell'evento davanti ai cronisti si è soffermato sulla sua prima stagione in bianconero e sulle sue ambizioni future: "E' stato un anno speciale, mi sono trasferito dal Real al campionato di Serie A ed è stato un grande cambiamento. Ho vinto tre titoli: Supercoppa, Serie A e Nations League. Sono molto felice. Ho fatto bene a livello di gruppo e di squadra voglio altri record".

Poi il cinque volte Pallone d'Oro ha lanciato un singolare invito a Lionel Messi: "Ero curioso perché abbiamo condiviso questo palco 15 anni, non so se sia mai successo nella storia del calcio: gli stessi ogni anno e non è facile. Ovviamente abbiamo un buon rapporto: non abbiamo ancora cenato insieme, ma speriamo di farlo presto in futuro! Mi mancano le partite in Spagna contro di lui, le battaglie di questi 15 anni, lui mi ha spinto a migliorare: è stato bello aver fatto la storia del calcio. Ritirarmi con Messi? Lui ha due anni in meno di me, ma sono ancora in forma come vecchietto… Vedremo, spero che questa rivalità duri il più a lungo possibile. Fra un anno, due o tre mi vedrete ancora qui".

Messi, seduto accanto a lui, ha risposto così al portoghese: "​Se ci manchiamo? Sì, è stata una bella rivalità, ora lo seguo da lontano".

Sul sorteggio Ronaldo ha rilasciato queste parole: "È un buon sorteggio, difficile come sempre ma sono molto fiducioso nella forza della mia squadra. L’inizio della stagione è sempre duro, abbiamo un nuovo sistema di gioco con un nuovo allenatore e nuovi calciatori, ma abbiamo vinto la prima partita e passo dopo passo andremo avanti. In Champions ci sono tante squadre che vogliono vincere ed è sempre dura, ma non vedo l'ora e sono sicuro che faremo sicuramente bene. Andiamo avanti passo dopo passo". La Vecchia Signora è finita nel gruppo con Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca.

SPORTAL.IT | 30-08-2019 10:29