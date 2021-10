Cristiano Ronaldo devastato per il lutto: "Riposa in pace Soraia"

Tra i messaggi promozionali, i motivazionali e quanto attiene al suo universo familiare Cristiano Ronaldo ci ha dedicati a seguire i suoi social per ampliare le conoscenze relative al calciatore, al mito CR7. Invece, l’ultimo post dell’ex Juve, oggi al Manchester UTD, pubblicato svela un lato umano che il Pallone d’Oro cela al grande pubblico, preferendo preservarlo dietro alla cortina costruita nel corso di questi anni di attività, gestendo e dispensando solo ciò che ha deciso divenga di dominio pubblico. Per un lutto, però, è contravvenuto a questa regola non scritta.

Cristiano Ronaldo ricorda Soraia Semedo su Instagram

Cristiano Ronaldo è contravvenuto a questa sua linea quando ha deciso di rompere il silenzio e dedicare un ricordo partecipe e struggente per la moglie di uno dei suoi migliori amici, il calciatore José Semedo. Per ricordare Soraia, scomparsa ad appena 34 anni, CR7 ha pubblicato una foto che li ritrae insieme, in un momento di reciproca serenità a cui ha accompagnato parole intense, sentite.

Soraia Semedo, moglie da 15 anni di Semedo, si è spenta al Curry Cabral Hospital di Lisbona, a causa di complicazioni seguite ad un’infezione.

Una perdita improvvisa quanto assurda che ha scosso profondamente Cristiano Ronaldo:

“Ci sono momenti in cui tutto passa in secondo piano, compreso il calcio. Nello scorso week-end, inaspettatamente, è morto un essere umano fantastico, la nostra cara Soraia, una meravigliosa madre e moglie di uno dei migliori amici che la vita mi ha regalato. Niente può cancellare il dolore di mio fratello José Semedo e di tutta la famiglia, ma siamo insieme, oggi come sempre, per affrontare questo momento molto difficile. Riposa in pace amica mia. Non ti dimenticheremo mai”, ha scritto Cristiano su Instagram.

L’amicizia tra Cristiano Ronaldo e Semedo: gli inizi allo Sporting

Il legame tra Ronaldo e Semedo si è consolidato negli anni, da quando si conobbero nei settori giovanili dello Sporting Lisbona, primo grande club ad accogliere il fenomeno portoghese, che fece di tutto perché l’amico rimanesse nel gruppo e non fosse allontanato dalla società.

Come con altri giocatori conosciuti all’epoca dello Sporting, Ronaldo ha mantenuto con Josè un rapporto di amicizia fraterno, molto solido che ancora adesso è evidente. Semedo, che attualmente milita nel Vitoria FC e ha all’attivo anche una parentesi al Cagliari, ha sempre ricoperto un ruolo importante nella sua esistenza. E questa dedica, decisa da un lutto così terribile ne è la testimonianza.

VIRGILIO SPORT | 05-10-2021 10:46