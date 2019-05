Cristiano Ronaldo e gli altri: la Juventus saluta e ringrazia Allegri

Pochi giorni dopo quella di Daniele De Rossi, che ha annunciato il sofferto addio alla Roma, il calcio italiano ha salutato un’altra, emozionante conferenza stampa, quella congiunta tra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e Max Allegri, attraverso la quale è stato argomentato il distacco già annunciato venerdì tra il club bianconero e il tecnico dei cinque scudetti consecutivi.

A unire i due eventi il fatto che in platea ci fosse la squadra al completo, i compagni di squadra nel caso di De Rossi, i giocatori della rosa della Juve nel caso di Allegri.

Dal terzo portiere Pinsoglio alla stella Cristiano Ronaldo, tutti seduti ad ascoltare le parole di presidente e mister e a vedere la commozione di entrambi. C’è stato tempo anche per qualche scherzo, come le battute che Allegri ha fatto nei confronti del conterraneo Giorgio Chiellini e di Andrea Barzagli, prossimo all’addio al calcio. Ma anche per gli applausi, quelli che Agnelli ha chiesto ed ottenuto da parte di giocatori e giornalisti come tributo ad Allegri.

Al termine della conferenza, poi, ecco i singoli saluti da parte del gruppo bianconero al mister di tante battaglie. In tanti hanno utilizzato i rispettivi canali social per ringraziare Allegri, a partire proprio da Cristiano Ronaldo, che ha pubblicato un post su Instagram come didascalia di una foto che lo ritrae abbracciato all’allenatore dopo la partita contro il Frosinone: "Grazie mister, abbiamo vissuto un solo anno insieme ma è stato eccezionale perché oltre a essere un grande allenatore sei un grande uomo. È stato un piacere lavorare con te!".

Significativi anche le parole di Paulo Dybala e Leonardo Bonucci, due “sospettati” di non avere avuto un rapporto idilliaco con l’allenatore: "Grazie mister per questi magnifici 4 anni dove mi hai insegnato sopratutto a vincere! Ti auguro il meglio ovunque tu andrai!” ha scritto la Joya su Twitter. Queste invece le parole di Bonucci, che ha ritrovato Allegri la scorsa estate dopo la stagione trascorsa al Milan: "Di anni insieme, di acqua sotto i ponti, di traguardi, di sogni, di difficoltà, di confronti, di gioie. Tante cose sono passate, sempre presenti nel nostro bagaglio. E tanto altro arriverà Mister e ti troverà pronto. Sempre con il sorriso e l’ironia che ti contraddistinguono. #GrazieAllegri".

Infine, Miralem Pjanic, che ha preferito far parlare il palmares, ammettendo però di avere avuto qualche screzio con il tecnico uscente…: “Cinque Scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, 2 finali di Champions. Abbiamo gioito, abbiamo discusso, abbiamo festeggiato. Ma sopratutto siamo stati dove la Juventus meritava di stare, sempre in vetta. Grazie di tutto Mister a te e tutto lo staff tecnico".



SPORTAL.IT | 18-05-2019 20:01