Cristiano Ronaldo, il gesto che fa commuovere il web

Gran gesto di Cristiano Ronaldo: l'attaccante della Juventus è volato a Bristol, in Inghilterra, per incontrare Joseph, un bambino di 10 anni malato di cancro grande fan di CR7.

Il giovanissimo tifoso, all'oscuro dello speciale incontro fino all'ultimo momento, si è trovato davanti al suo grande idolo e, dopo un selfie con lui, gli ha fatto autografare la maglia bianconera e alcuni gadget.

Il gesto dell'ex Real Madrid arriva a pochi giorni dall'episodio poco esemplare che l'ha visto coinvolto insieme ad Alessandro Florenzi. I fatti sono avvenuti al 15’ del secondo tempo quando, ancora sul punteggio di 0-0, l’attaccante della Juventus non ha restituito agli avversari un pallone che i giocatori della Roma avevano calciato in fallo laterale per far soccorrere un avversario che si era infortunato, nella fattispecie Leonardo Spinazzola. Ne è nato un battibecco piuttosto acceso, sedato dall'arbitro Massa che ha invitato i due a chiarirsi dopo che Ronaldo aveva 'aperto le danze' attaccando così l'avversario: "Sei troppo piccolo per parlare".

Al termine della gara, intercettato dai microfoni di Roma Tv, Florenzi ha così commentato l'accaduto: "Lasciamo stare, avevamo buttato noi la palla due volte fuori e lui invece l'ha giocata, potevamo ripartire anche noi nel primo tempo con Kolarov. ma l'abbiamo buttata fuori perché noi siamo questi. Ovviamente lui è un Pallone d'oro e pensa di avere tutto il diritto di fare ciò che ha fatto, io ho cercato di continuare a giocare. Anche io faccio tante stupidaggini in campo, però rimangono lì. L’abbraccio con i tifosi me lo sono gustato tanto perché penso che me lo meritavo. Crediamo al quarto posto, ma se poi sarà quinto, sesto, settimo posto, dobbiamo avere il coraggio di dire che questa non è stata l’annata della Roma. I primi a essere delusi siamo noi".



SPORTAL.IT | 15-05-2019 17:16