21-06-2022 09:58

Uno dei primi segnali di insofferenza, quando Cristiano Ronaldo decise di lasciare Torino e la Juventus fu il trasferimento – assai discreto – delle sue auto di lusso, tra le quali la famigerata Bugatti Veyron di cui, oggi, si riporta la notizia dell’incidente.

Cristiano Ronaldo: distrutta la Bugatti

La macchina, acquistata come bene di lusso dal celebre fenomeno portoghese, è balzata agli onori della cronaca per uno schianto spaventoso che ha completamente distrutto la Bugatti del valore pari a 2,1 milioni; l’auto che non era al momento dell’incidente guidata da CR7, è finita contro un muro a Maiorca.

Futuro incerto al Manchester UTD

Al volante non c’era però Ronaldo, ancora (ma non si sa per quanto) in vacanza prima dell’addio al Manchester United, ma un suo dipendente. Nel sinistro, sul quale indaga la polizia locale, non ci sono stati feriti, secondo le prime informazioni raccolte.

VIRGILIO SPORT