In un’intervista al quotidiano Record l’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, ha smentito un ritorno di CR7 in Portogallo: “Al momento i piani per il futuro di Cristiano Ronaldo non passano dal Portogallo”.

Negli scorsi giorni si era diffusa l’indiscrezione di un ritorno allo Sporting: “Cristiano è orgoglioso del titolo conquistato dallo Sporting, come ha pubblicamente dimostrato, ma al momento il Portogallo non è nei suoi piani”.

OMNISPORT | 14-05-2021 22:39