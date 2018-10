Cristiano Ronaldo, nuovi guai in arrivo

Il "caso CR7" si fa sempre più complicato. Un vero e proprio ginepraio con il campione portoghese letteralmente accerchiato. In un’intervista rilasciata al noto media inglese The Sun, Leslie Stovall, l’ormai celebre avvocato che difende gli interessi di Kathryn Mayorga, l’ex modella che accusa Cristiano Ronaldo di violenza sessuale (evento risalente al 2009), ha rivelato come ci sarebbero altre donne vittime di violenze da parte del cinque volte Pallone d’Oro.

“Altre tre donne, oltre a Kathryn Mayorga, accusano il calciatore. Mi sono attivato per verificare queste informazioni”, le parole dell’avvocato che, di fatto, suonano come vere e proprie bordate all’indirizzo dello stesso Cristiano Ronaldo, ormai sempre più sotto i riflettori e, questa volta, non per meriti sportivi. Come se non bastasse, il tabloid inglese ha riportato alla luce un vecchio caso del 2005 quando una ragazza inglese aveva accusato il portoghese di aggressioni sessuali. Un caso già archiviato ma che, alla luce di tutto quanto sta accadendo, potrebbe tornare in auge, come richiesto anche dal laburista Jess Phillips.

Intanto la famiglia di Cristiano Ronaldo ha deciso di farsi avanti, in maniera ancor più perentoria, per difenderlo. Dopo le parole della madre, ci ha pensato Katia, la sorella, a realizzare una vera e propria campagna social per difendere il campione bianconero. Katia ha postato un’immagine che ritrae Cristiano Ronaldo con la tuta di Superman. “Voglio vedere chi ha il coraggio di mettere questa foto sul proprio profilo per una settimana e fare una catena per lui… Dal Portogallo, da lui, dai nostri, dall’unione del popolo… dalla giustizia, se lo merita”, le parole della sorella. Il tutto mentre i tanti sponsor dell’asso portoghese osservano allarmati. Il “sexygate CR7” assume proporzioni sempre più eclatanti.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 10:05