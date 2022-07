Cristiano Ronaldo, offerta shock di 250 milioni per due anni

14-07-2022 21:28

Resta ancora da decifrare il futuro di Cristiano Ronaldo. Non è una scoperta, il campione portoghese vuole lasciare il Manchester United per giocare ancora la Champions League, torneo che ha vinto cinque volte e di cui è il capocannoniere.

Ronaldo, Ten Hag conferma: “Resta qui”

Il tecnico del Manchester United però ha confermato che Ronaldo resterà ai Red Devils. Queste le dichiarazioni di Ten Hag: “Abbiamo già parlato su questo tema, la situazione non è cambiata. Stiamo pianificando la prossima stagione con Cristiano Ronaldo. Non vedo l’ora di lavorare con lui. Cristiano non è in vendita. È nei nostri piani e vogliamo vincere insieme”.

In tanti però non credono alle dichiarazioni del tecnico dello United. Nel frattempo Cristiano Ronaldo continua a essere accostato a tante big europee: qualche settimana fa si è parlato di Bayern Monaco, successivamente di Psg e recentemente del Chelsea. Nelle ultime ore però è uscita fuori un’ipotesi davvero interessante.

Ronaldo, offerti 250 milioni di euro in due anni

Secondo le informazioni di TVI e CNN Portuguesa, Cristiano Ronaldo avrebbe ricevuto un’offerta di 300 milioni di euro per andare a giocare due stagioni in Arabia Saudita, con un club del quale al momento non si conosce il nome.

I 300 milioni sarebbero così distribuiti: 30 al Manchester United per la cessione, 250 per il giocatore in due stagioni ed i restanti 20 milioni per gli intermediari.

Ronaldo vuole la Champions

Cristiano Ronaldo vuole la Champions e i soldi di certo non gli mancano. L’offerta dall’Arabia Saudita però potrebbe far gola anche a un paperone come il portoghese, specialmente se non dovessero arrivare offerte concrete da parte di top club. Difficilmente l’ex Juventus rinuncerà di giocare ancora in Europa, il tempo però scorre. Ora come ora resta comunque più probabile il trasferimento in Arabia che la permanenza al Manchester United, nonostante le parole di Ten Hag.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE