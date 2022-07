Cristiano Ronaldo pronto a scegliere: due italiane sognano il colpo

06-07-2022 08:22

Cresce, di giorno in giorno, l’attesa per conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo. Dopo aver deciso di lasciare il Manchester United, il cinque volte Pallone d’Oro deve fare la sua scelta. Sarebbero cinque i club potenzialmente interessati.

Cristiano Ronaldo, un addio controverso al Manchester United

Solo un anno fa, CR7 faceva ritorno a Manchester, sponda United, con un grande sorriso stampato sul volto. Sembrava l’inizio di una seconda storia d’amore con i Red Devils e, invece, l’idillio, è durato una sola stagione (travagliata).

Cristiano Ronaldo ha già fatto sapere che non proseguirà la sua avventura con il Manchester United (non si è presentato al ritiro) e ha dato mandato al suo agente, il potente Jorge Mendes, di trovargli una nuova sistemazione dove possa tornare a sorridere.

Cristiano Ronaldo, cinque opzioni sul piatto per il futuro

Secondo quanto riportato da AS, l’asso portoghese avrebbe cinque club potenzialmente interessati ad averlo in rosa. Ci sarebbe il Bayern Monaco che, a giorni, saluterà il bomber Robert Lewandowski. Avere un nove di valore internazionale è una priorità per il club bavarese (che ha comunque smentito l’interesse per CR7).

Anche il Chelsea, orfano di Romelu Lukaku, ora all’Inter, è alla disperata ricerca di un attaccante che faccia gol, uno come Cristiano Ronaldo farebbe comodo ai Blues. Attenzione anche al Barcellona. Joan Laporta è da sempre un grande estimatore di CR7. Dopo averlo avuto come avversario con la casacca del Real Madrid, sarebbe felice di vestirlo di blaugrana.

Cristiano Ronaldo, anche Roma e Napoli in corsa

Infine, ci sarebbero anche le opzioni Roma e Napoli. Josè Mourinho conosce perfettamente il cinque volte Pallone d’Oro (hanno lavorato insieme ai tempi del Real Madrid). Portare un campionissimo simile nella capitale sarebbe un colpo leggendario. La Roma vuole crederci. Il problema? La società giallorossa non gioca la Champions League.

Pure il Napoli sogna il colpo Cristiano Ronaldo. Il solo pensiero del portoghese con la casacca partenopea fa scattare in ogni tifoso azzurro un dolcissimo ricordo del passato, ovvero il giorno in cui Diego Armando Maradona scelse di giocare a Napoli. Chiaramente, al momento, si tratta di una semplice suggestione.

