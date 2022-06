Barcellona, il prezzo di Lewandowski non è giusto

30-06-2022 10:18

Per il passaggio di Lewandowski dal Bayern Monaco al Barcellona c’è ancora da aspettare. Secondo la Bild, il Barça avrebbe fatto un’offerta, pari a 40 milioni di euro, al Bayern Monaco per il cartellino dell’attaccante polacco.

Una proposta ritenuta non all’altezza dalla società bavarese che vorrebbe 60 milioni di euro per la sua stella. Una situazione non semplice, anche alla luce delle dichiarazioni dello stesso Lewandowski che, più volte, ha ribadito la volontà di andare a giocare altrove. Il Barcellona lo aspetta ma, al momento, il prezzo non è quello giusto.

