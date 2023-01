Cristiano Ronaldo, si avvicina il debutto con l'Al-Nassr

07-01-2023 20:24

Manca ancora un po’ al debutto di Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al-Nassr. Il calciatore portoghese deve infatti aspettare che si liberi uno degli otto posti a disposizione tra i giocatori stranieri stabilito dalla federazione calcistica dell’Arabia Saudita. Il club sta per rescindere il contratto con il centravanti camerunese Vincent Aboubakar e così CR7 potrà unirsi ai compagni.

Dovrà poi comunque aspettare per scendere in campo fino al 22 gennaio per la partita contro l’Ettifaq. Ronaldo deve infatti scontare due giornate di squalifica, ricevute a novembre in Premier League quando ancora giocava con la maglia del Manchester United.