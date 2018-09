Cristiano Ronaldo snobbato: altri due schiaffi

Cristiano Ronaldo di nuovo a bocca asciutta. Dopo la delusione del mancato premio Uefa ad agosto, l'attaccante della Juventus è stato battuto dall'ex compagno di squadra Luka Modric anche in occasione del premio The Best Fifa come miglior giocatore del 2018: il centrocampista croato si è imposto con il 29,05% delle preferenze.

Nella cerimonia tenutasi a Londra, il vice campione del mondo si è imposto su CR7, fermatosi al 19,08% dei voti, e Momo Salah (11,23% di voti). "Un grande onore e una sensazione splendida – le parole di Modric -. Voglio congratularmi con Cristiano e Salah per la grande stagione che hanno fatto. Sono sicuro che avranno altre opportunità di vincere. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra di Madrid e della Croazia. Senza di loro questo non sarebbe stato possibile. Grazie alla mia famiglia e ai miei tifosi per il grande supporto che mi hanno dato. Vorrei citare l'idolo della mia infanzia: Boban. Lui e la sua squadra ci hanno fatto capire che potevamo fare qualcosa di eccezionale in Russia".

La seconda delusione della serata per Ronaldo è il premio Puskas per il miglior gol della stagione, andato a sorpresa a Salah per una rete contro l'Everton: battuta la rovesciata di CR7 allo Juventus Stadium e quella di Bale nella finale di Champions League a Kiev.

Ronaldo e Messi, i dominatori del premio Fifa negli ultimi anni, non si sono presentati alla cerimonia scatenando l'ira di Fabio Capello: "E' una mancanza di rispetto, quando ci sono gli Oscar tutti sono lì. Forse Cristiano Ronaldo e Messi hanno vinto troppo e non vogliono perdere. Bisogna comportarsi bene sia quando si vince che quando si perde, è una mancanza di rispetto nei confronti degli altri candidati, del mondo del calcio e della FIFA".

Questa la classifica:

1. Luka Modric 29,05 %

2. Cristiano Ronaldo 19,08 %

3. Mohamed Salah 11,23 %

4. Kylian Mbappé 10,52 %

5. Leo Messi 9,81 %

6. Antoine Griezmann 6,69 %

7. Eden Hazard 5,65 %

8. Kevin De Bruyne 3,54 %

9. Raphael Varane 3,45 %

10. Harry Kane 0,98 %

SPORTAL.IT | 25-09-2018 10:10