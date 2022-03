Cristiano Ronaldo-United, è rottura: le possibili strade del portoghese

16-03-2022 19:23

Cristiano Ronaldo e il suo Manchester United sono stati eliminati dalla Champions League 2021/2022 per mano dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Uno 0-1 a Old Trafford (dopo l’1-1 del Wanda Metropolitano) che è costato carissimo ai Red Devils, ora fuori da tutto. Ronaldo dunque si troverà per la prima volta da tantissimi anni a concludere una stagione senza alcun trofeo all’attivo, e si parla già di imminente divorzio dallo United a fine stagione.

Cristiano Ronaldo, a breve l’incontro con Jorge Mendes

Cristiano Ronaldo, oltre che per l’eliminazione dalla Champions League, non è per nulla soddisfatto di due aspetti principali: il rapporto col nuovo tecnico Ralf Rangnick e la scarsa competitività della squadra, che anche in Premier League annaspa a meno uno dal quarto posto occupato dall’Arsenal di Arteta (51 contro 50 i punti di Gunners e Red Devils).

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, in Inghilterra si parla da giorni di un prossimo incontro tra CR7 e Jorge Mendes, re dei procuratori che non avrebbe poi grossi problemi a trovare una nuova squadra al proprio assistito. Sappiamo bene l’ambizione enorme del fenomeno di Madeira, che punta sempre al massimo. Consapevole di non poterlo fare a Old Trafford, si sta guardando intorno. E le ipotesi per il futuro, al momento, non mancano.

Cristiano Ronaldo, due possibilità per rimanere in Europa

Sempre la Rosea si è occupata di fare una panoramica sul possibile futuro di Ronaldo lontano da Manchester. Non più in voga l’ipotesi City (che sta concentrando i propri sforzi su Erling Haaland), le ipotesi rimangono principalmente due.

La prima e più prestigiosa è la strada che porta al PSG che presto sarà orfano di Mbappé, pronto ad accasarsi al Real Madrid. I parigini, eliminati a loro volta proprio dal Real, dovranno ricostruire dopo un’annata fallimentare, e il nome del portoghese stuzzica davvero tanto. A maggior ragione nella prospettiva di comporre un tridente da sogno con Messi e Neymar.

Ronaldo è ormai da anni una prima punta e si sposerebbe perfettamente con i due sudamericani. Certo, la carta d’identità inizia a essere importante (sono 37 le candeline spente a febbraio), ma l’idea di comporre un attacco con Messi sembra interessare i parigini, sempre attenti anche al lato marketing e brand.

La seconda ipotesi lo vedrebbe ritornare dove tutto è iniziato, ovvero in Portogallo, e precisamente allo Sporting Lisbona, dove è cresciuto anche a livello giovanile. Questa sarebbe una soluzione davvero romantica per Ronaldo, che dal suo addio nel 2003 non ha mai negato la possibilità di concludere la carriera in patria. Mancherebbero i grandi ingaggi e i trofei internazionali, ma sarebbe forse una soluzione ottima per “questo” Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e l’ipotesi MLS: Beckham ci pensa

Molto dipenderà, in questo senso, dal desiderio dello stesso Ronaldo, che non ha mai nascosto di avere ancora ambizioni in Europa. Tuttavia l’Inter Miami di David Beckham ha spesso accolto grandi campioni europei a fine carriera, e già molti giocatori hanno deciso di prendere la strada della MLS.

I soldi non mancherebbero di certo, oltre alla possibilità di ampliare ancora di più il proprio brand Oltreoceano, ma certo la competitività del campionato sarebbe molto inferiore. Al momento non esistono notizie certe riguardo al futuro del cinque volte Pallone d’Oro ma, come sottolinea la Gazzetta, queste tre sono ad oggi le strade più concrete per il portoghese dato che ormai l’addio alla Premier sembra quasi certo.

OMNISPORT