Cristiano Ronaldo sempre più nella storia: miglior bomber all-time FIFA

13-03-2022 08:33

Cristiano Ronaldo entra sempre di più nella storia del calcio infrangendo, nella giornata di sabato 12 marzo 2022, l’ennesimo record della sua strabiliante carriera. Con la tripletta d’autore messa a segno contro il povero Tottenham di Conte nella sfida forse decisiva per un posto nella prossima Champions League, il portoghese diventa il miglior bomber di tutti i tempi per i registri FIFA con ben 807 reti.

Cristiano Ronaldo, una tripletta sfoggiando tutto il repertorio

E dire che il periodo di CR7, fino a ieri sera, era tutt’altro che positivo. In crisi con l’ambiente, qualche scricchiolio coi compagni e un rapporto col tecnico Ralf Rangnick che non è mai decollato veramente. Poi anche i problemi fisici dell’ex Juve, una mobilità ridotta rispetto al passato e qualche esclusione di troppo.

Ma quando più contava, ovvero in una sfida che per i Red Devils era fondamentale in ottica quarto posto (ora lo United è quarto a 50 punti, più due sull’Arsenal che però ha ben quattro gare in meno) il portoghese non ha fallito. La partita è ancora aperta, ma contro gli Spurs Ronaldo ha sfoggiato il meglio del proprio repertorio.

Al 12′ della sfida contro il Tottenham apre le marcature con una botta dai 25 metri, dopo di che un tocco vincente a centro area su assist di Sancho (dimostrando un senso della posizione che pochi hanno) e poi colpo di testa nel finale da calcio d’angolo.

Cristiano Ronaldo ora è il miglior marcatore FIFA di tutti i tempi

Per gli archivi FIFA, i gol di Cristiano Ronaldo sono ben 807, e con questa stupenda tripletta supera Josef Bican, precedente detentore del record, fermo “solo” a quota 805. Numeri spaziali per una carriera divisa tra Portogallo (Sporting), Inghilterra (United), Spagna (Real Madrid) e Italia (Juventus).

Sono, per la precisione, 692 gol coi club in carriera in 926 gare disputate, oltre a 115 reti messe a segno con la nazionale portoghese in 184 presenze.

Cristiano Ronaldo, l’uomo dei record

I record di Ronaldo sono moltissimi e anche parecchio variegati. Si va da quelli più particolari (primo giocatore ad aver segnato due gol su calcio di rigore nei primi 11 minuti di una gara delle qualificazioni mondiali) a quelli più “normali” (maggior numero di presenze in una nazionale europea con 184 gare disputate).

Poi ancora il record di presenze in Champions League (di cui è anche miglior marcatore all-time e detiene anche primato del maggior numero di gol in una singola stagione con 17 sigilli nel 2013/2014).

Vi citiamo i due forse più belli, per far capire ancora una volta la grandezza del personaggio. Cristiano Ronaldo è il giocatore ad aver segnato più reti nella storia del Real Madrid, ben 451. Inoltre, è il primo giocatore nella storia a segnare almeno 50 reti in Premier, Liga e Serie A.

OMNISPORT