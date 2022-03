Cristiano Ronaldo è tornato a Manchester ma è sempre più in bilico

08-03-2022 19:50

Dopo l’assenza contro il City nel derby di Manchester di Premier League perso dallo United per 4-1 e la fuga in Portogallo, Cristiano Ronaldo è tornato in Inghilterra per allenarsi coi Red Devils. La spiegazione della mancata convocazione di CR7 per la stracittadina di domenica scorsa è stata un infortunio all’anca, che secondo qualcuno è stato “inventato” per nascondere la tensione ormai palpabile tra Cristiano e il tecnico dello United Ralf Rangnick.

Sabato col Tottenham una partita fondamentale per Cristiano Ronaldo e lo United

Sabato prossimo i Red Devils saranno chiamati a un’altra grande sfida di campionato contro il Tottenham di Antonio Conte, fondamentale per la qualificazione in Champions League: in questo momento il Manchester United è quinto a un solo punto dall’Arsenal che però ha ben tre partite in meno rispetto ai Red Devils, mentre gli Spurs sono sesti alla pari col West Ham e solamente due punti dietro alla squadra di Rangnick, oltretutto con due partite in meno.

I media inglesi danno Cristiano Ronaldo sempre più vicino al PSG

Una situazione in chiave Champions quindi non certo disperata ma sicuramente molto difficile, per giunta ulteriormente complicata dalle voci su Cristiano Ronaldo, che lo vedono sempre più proiettato verso il Paris Saint Germain. Secondo i media inglesi, come riportato dal sito di Sport Mediaset, CR7 approderebbe nella capitale parigina in estate se si realizzasse una di queste due ipotesi: primo, che Kylian Mbappé se ne vada al Real Madrid, oppure, secondo, che Lionel Messi decida di andare in Nordamerica, in MLS.

Ma ora la cosa più importante, dopo che i Red Devils hanno fatto solamente un punto nelle ultime due partite, è ricominciare a vincere già contro il Tottenham all’Old Trafford. Se col contributo o meno di Cristiano Ronaldo, lo si saprà solamente sabato.

