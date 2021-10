Critiche a Ronaldo, Solskjaer tira dritto

19-10-2021 19:15

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha difeso Cristiano Ronaldo dopo l’ultimo ko subito dai Red Devils in Premier League contro il Leicester: “Cristiano è un fuoriclasse, sappiamo cosa può fare. Siamo in undici in campo, tutti quanti hanno ruoli diversi. Noi mettiamo in campo una squadra che per noi è capace di vincere la partita”.

Lo United deve riscattarsi con l’Atalanta: “Non siamo tanto felici in questo momento, ma abbiamo grande voglia e determinazione in questo momento. Ho visto la reazione dei giocatori, prendere quattro gol ci ha svegliato un po’. È stata una bella suonata”.

