Crivillé: "Nessuno si aspettava un Bastianini così"

17-05-2022 12:13

Archiviate le prove del sabato a Le Mans, si prevedeva una gara all’insegna di tre protagonisti: Bagnaia, Quartararo e Aleix Espargarò.

Enea Bastianini invece, non aveva impressionato nella prima parte del weekend, anzi: era sembrato un po’ in difficoltà in sella alla sua Desmosedici GP21, tanto da cadere per tre volte nel corso del fine settimana, una nel Warm Up della domenica mattina.

Mai previsione fu più errata, visto che in gara, il campione del mondo è rimasto imbottigliato nel gruppo senza emergere, Espargarò non è riuscito a tenere il ritmo delle Ducati e allora ecco che Bastianini e Bagnaia hanno dato vita ad un bel duello, vinto dall’alfiere del team Gresini.

Tra i due piloti italiani c’è stato un bel corpo a corpo. Bagnaia però, nel tentativo di rispondere a Bastianini che l’aveva appena passato, è stato prima protagonista di un lungo in frenata e poi di una scivolata che ha sancito la fine delle speranze di vittoria. Così, dopo un sabato completamente da dimenticare, Bastianini si è involato sotto la bandiera a schacchi dove ha potuto conquistare il terzo meritato successo del suo brillante inizio di campionato.

Alex Crivillé – campione del mondo con la Honda HRC 500 nel 1999 – ha rilasciato un’intervista interessante a Marca, spiegando quanto avvenuto tra i due piloti: “Bastianini ha fatto una gara davvero perfetta. Nel momento in cui è arrivato nel gruppo di testa, ha passato Miller e non ci ha messo tanto a superare anche Bagnaia che a sua volta ha fatto di tutto per ripassarlo, ma ha sbagliato ed è caduto. Giusto così: Bagnaia in effetti doveva provarci, ma sapeva anche che sarebbe stato complicato, perché Bastianini è stato impeccabile. Bagnaia visibilmente sorpreso, non si aspettava un Bastianini così forte“.

Ecco infine cosa pensa Crivillé del riminese del team Gresini: “Il suo segreto sta nel set-up e nella sua guida. Bastianini è molto bravo perché è in grado di leggere molto bene le gare e riesce a gestire bene le gomme. Penso che al momento sia il pilota più forte in MotoGP”.

