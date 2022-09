CRO Race, doppietta al fotofinish per Jonathan Milan

28-09-2022 17:28

Finale thrilling alla CRO Race, gara che oggi ha visto decretare il vincitore della seconda frazione solo al fotofinish diversi minuti dopo l’arrivo dei corridori.

Le immagini alla fine hanno premiato ancora una volta Jonathan Milan, vincitore ieri per la prima volta in carriera e oggi nuovamente sul gradino più alto del podio grazie a una volata lanciata da molto lontano. Alle sue spalle, secondo per un nonnulla, è finito Pierre Barbier che, esultante dopo la linea, si è visto declassare dalle immagini.

Terzo posto invece per Elia Viviani a cui non è riuscita la rimonta nelle ultime centinaia di metri nonostante il buon posizionamento nel finale.

Di seguito l’ordine d’arrivo e la classifica generale (sempre comandata da Milan) dopo la seconda tappa.

1. Jonathan Milan (ITA/Bahrain-Victorious) – 3:44:44

2. Pierre Barbier (FRA/B&B Hotels) – s.t.

3. Elia Viviani (ITA/Ineos Grenadiers) – s.t.

4. Axel Laurance (FRA/B&B Hotels) – s.t.

5. Jon Aberasturi (SPA/Trek-Segafredo) – s.t.

6. Nils Eekhoff (OLA/DSM) – s.t.

7. Arvid de Kleijn (OLA/Human Powered Health) – s.t.

8. Attilio Viviani (ITA/Bingoal) – s.t.

9. Vincenzo Albanese (ITA/Eolo-Kometa) – s.t.

10. Milan Menten (BEL/Bingoal) – s.t.

Classifica generale

1. Jonathan Milan (ITA/Bahrain-Victorious) – 9:16:12

2. Pierre Barbier (FRA/B&B Hotels) a 0:14

3. Sacha Modolo (ITA/Bardiani-CSF) a 0:14

4. Kenny Molly (BEL/Bingoal) a 0:14

5. Elia Viviani (ITA/Ineos Grenadiers) a 0:16

6. Jacopo Mosca (ITA/Trek-Segafredo) a 0:17

7. Alex Jaime (SPA/Kern Pharma) a 0:18

8. Victor Koretzky (FRA/B&B HOTELS-KTM a 0:19

9. Francisco Galván (SPA/Kern Pharma) a 0:20

10. Sergio Martín (SPA/Caja Rural-RGA) a 0:20