Croazia: Modric in nazionale sino alla Nations League

14-12-2022 14:54

Luka Modric e Dominik Livakovic, sono stati i grandi protagonisti della Croazia nel Mondiale in Qatar. Il cammino dei “kockasti” si è fermato ieri, nella semifinale contro l’Argentina, e molti temono di aver assistito all’ultima presenza in Nazionale dell’ex Pallone d’Oro. In realtà, riportano i media spagnoli, l’idea di Modric (che non ha ancora chiarito le sue intenzioni) sarebbe quella di chiudere il cerchio con la Final Four di Nations League, che la Croazia disputerà a giugno insieme a Italia, Olanda e Spagna.