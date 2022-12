Croazia, Sosa: "Messi ha mostrato perchè è quello che è"

13-12-2022 23:47

L’esterno della Croazia Borna Sosa ha parlato dopo la sconfitta in semifinale della Coppa del Mondo in Qatar per 3-0 contro l’Argentina di Leo Messi. Queste le sue parole ai microfoni di HRT:

“Siamo stati la squadra migliore per la prima mezz’ora, ma poi è arrivato quel rigore, che è a dir poco discutibile. Poi pochi istanti prima c’era un angolo solare per noi, che nessuno vede. Poi quel secondo gol dove la palla è rimbalzata ovunque e all’improvviso ci troviamo sotto 2-0. È difficile rimediare contro una squadra come l’Argentina. Poi nella ripresa abbiamo provato ad aprirci un po’, ma Lionel Messi ha mostrato chi è e perché è quello che è.