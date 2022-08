06-08-2022 23:06

Allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara l’Inter crolla per 4-2 sotto i colpi del Villarreal, con una difesa che è assolutamente da registrare negli ultimi giorni del calciomercato, ma già questa settimana la società deve inventarsi qualcosa.



Inter-Villarreal: i gol del primo tempo

Gli spagnoli vanno in vantaggio al 29’ con Pedraza che dal limite dell’area batte al volo di collo destro Handanovic. Sette minuti più tardi pareggia Lukaku di testa su cross dalla sinistra di Gosens, partito titolare. Ma al 43’ gli iberici tornano avanti: Asllani sbaglia e Parejo serve largo a destra Alex, tocco di rimorchio per Coquelin che insacca da centro area.

Inter-Villarreal: i gol del secondo tempo

Al 48’ doppietta personale di Pedraza che, servito da Williams, si mangia mezza difesa nerazzurra e batte Handanovic. Al 66’ accorcia le distanze D’Ambrosio che mette in rete un cross di Dimarco sfiorato da Lukaku. Ma all’81’ Jackson segna il definitivo 4-2 bucando ancora la difesa dell’Inter che poi al 94’ colpisce una traversa inutile con Dimarco.

Inter, la difesa non va: urgono interventi immediati

Il precampionato dell’Inter è stato estremamente negativo: dopo la vittoria col Lugano ci sono stati due pareggi in rimonta e due sconfitte. Troppe le incertezze della retroguardia di Simone Inzaghi e non sono bastati i cambi nella ripresa, tra i quali quelli in attacco (Correa per Lautaro e Dzeko per Lukaku) a risollevare i nerazzurri.

La difesa è in un brutto momento e i ricambi, almeno in quel settore, non ci sono. Sarà assolutamente necessario mettere una pezza nelle tre settimane che restano del calciomercato estivo, in particolare in quella entrante, altrimenti l’Inter rischia di presentarsi al via del campionato tra una settimana a Lecce due gradini sotto Milan e Juventus.