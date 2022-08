Inter: 8-0 alla Pergolettese, doppietta di Lautaro

03-08-2022 21:49

In attesa di scendere in campo a Lecce il 13 agosto per la prima di campionato, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara all’ultima amichevole del precampionato, in programma sabato 6 agosto a Pescara contro il Villarreal, e oggi, dopo una seduta mattutina, la squadra ha disputato un’amichevole, che il sito ufficiale interista definisce “allenamento congiunto”, nel tardo pomeriggio con la Pergolettese, formazione di Serie C. La sessione è terminata 8-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Lautaro (doppietta), D’Ambrosio, Dzeko, Gagliardini, Calhanoglu e Lukaku, oltre a un’autorete.