Crotone, Cosmi: "Convinto di poter dire la mia in Serie A"

Chiamato a sostituire Giovanni Stroppa ameno di tre mesi dalla fine del campionato di Serie A, Serse Cosmi commenta il suo ritorno nel massimo campionato italiano.

L’obiettivo disperato di salvare il Crotone non è stato centrato, ma sicuramente non per colpa del tecnico perugino, che anzi ha cercato di motivare e infondere nuovi stimoli alla squadra calabrese. La situazione era davvero quasi compromessa al suo arrivo, ma il lavoro svolto da Cosmi è positivo.

Cosmi s’è ritrovato in Serie A dopo 9 anni: “Il ritorno è stato meraviglioso e per questo sarò eternamente grato alla società e a questa città. E’ stata una scelta da parte mia e della società forse imprevedibile, soprattutto da parte della società, ma alla fine c’è stata e ho trovato un campionato dove sento di poter dire la mia. Ne sono ancora più convinto. Ma il nostro mestiere non dipende dalle nostre sensazioni, bensì dalle scelte degli altri. In queste 14 gare qualcosa di diverso avrei potuto fare, ma non conoscevo oggettivamente tutto, sono arrivato e in una settimana ho dovuto far giocare alla squadra tre partite. Sicuramente non avrei mai pensato che la squadra avrebbe potuto giocare con la qualità di gioco espressa in quasi tutte le partite e in questo devo dirgli bravi”.

OMNISPORT | 21-05-2021 13:59