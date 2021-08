Crotone: doppio colpo in entrata

Filo diretto con il Bologna per questi ultimi giorni di calciomercato per il Crotone che punta a tornare immediatamente nella massima serie.

A Luglio, sempre dalla squadra felsiena, era già arrivato il giovane laterale offensivo Musa Juwara, mentre nelle ultime ore, dopo che si erano intensificati i rapporti sono arrivate due fumate bianche: si tratta del difensore Neheun Paz e del centrocampista Godfred Donsah.

Il difensore argentino nell’ultima stagione e mezzo ha vestito in Italia le casacche di Lecce, Bologna e in Turchia quella del Kayserispor. Abile nei contrasti, Paz è un difensore centrale forte nell’anticipo di testa, data la sua statura, dotato di un buon piede e di discreta forza fisica.

Donsah invece è Nato ad Accra (Ghana) il 7 giugno del 1996, ha esordito in Serie A col Verona per poi passare al Cagliari e successivamente al Bologna. Nelle ultime 2 stagioni ha accumulato esperienza all’estero vestendo le maglie del Cercle Brugge in Belgio e del Caykur Rizespor in Turchia.

Centrocampista fisico, dinamico e tecnico con buona intensità, sia nella fase difensiva che in quella offensiva, che fanno di lui un vero e proprio motorino del centrocampo. Giocatore dotato di tanta corsa e generosità, Donsah è pronto a dare il suo contributo agli squali.

OMNISPORT | 27-08-2021 10:59