Crotone-Genoa, le parole di Davide Ballardini

Alla vigilia della sfida contro il Crotone, il tecnico del Genoa Davide Ballardini frena i suoi giocatori e la stampa dal lasciarsi andare a facili entusiasmi dopo gli ultimi risultati positivi, ricordando come la strada per la salvezza sia ancora molto lunga:

“Non abbiamo ancora fatto nulla, c’è tutto un girone di ritorno da affrontare. Quello che è stato fatto è stato fatto bene, perché abbiamo superato delle difficoltà, ma è altrettanto vero che le difficoltà che troveremo da qui in avanti saranno superiori. Noi oggi siamo lì e ce la giochiamo con altre sette-otto squadre per la lotta salvezza”.

Poi una parola sul Crotone, prossimo avversario dei liguri:

“Il Crotone ha fatto vedere fin dall’inizio della stagione di essere una squadra organizzata, una squadra che se la gioca con tutti a prescindere dal valore dell’avversario. Non contano tanto i numerosi gol che hanno subito, gli squali hanno atteggiamento e qualità tali da potersela giocare fino alla fine […] Il Crotone in casa ha segnato anche tre-quattro gol alle sue dirette concorrenti, penso a Benevento, Spezia e Parma. È chiaro che se mostri solidità e ti mostri sempre squadra per gli avversari diventa più difficile farti male. Questo deve essere però un sacrificio quotidiano”.

OMNISPORT | 30-01-2021 13:55