Crotone: ipotesi 4-3-3 contro la Juve

Stagione davvero molto difficile e delicata quella del Crotone che al momento occupa l’ultimo posto in classifica, a -5 punti dalla salvezza e con 8 sconfitte collezionate nelle ultime 10 partite di campionato.

Mister Giovanni Stroppa e il Crotone sono con l’acqua alla gola, questo è il momento da dentro o fuori in cui dover tentare il tutto per tutto. Ecco perchè il tecnico valuta una profonda rivoluzione tattica in vista delle difficile sfida di lunedi sera contro la Juventus allo Stadium.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ l’allenatore dei calabresi starebbe studiando un ribaltone sia in termini di uomini che di modulo. Dall’ormai collaudato 3-5-2 si passerebbe al 4-3-3, con diverse novità: Rispoli abbassato nel ruolo di terzino destro, Luperto allargato a sinistra e coppia centrale difensiva Djidji-Golemic a protezione di Cordaz.

Le novità non finirebbero qui: anche in mezzo al campo sono previste sostanziali cambi. Col rientro di Cigarini in regia affiancato da Molina (ok dopo i guai fisici al pari del regista), Reca potrebbe essere ‘riciclato’ nelle vesti di mezzala. Infine l’attacco, dove il tridente vedrebbe la presenza di Junior Messias a destra, Di Carmine punta centrale e Ounas spostato sul fronte mancino.

Per adesso è soltanto una delle tante ipotesi, ma Stroppa pensa alla rivoluzione per cercare in tutti i modi di dare speranze salvezza al Crotone.

