Crouch dirigente: torna 20 anni dopo al Dulwich Hamlet

Nuova avventura per Peter Crouch, ma questa volta nei panni di dirigente. L’ex attaccante di – tra le altre – Inghilterra e Liverpool torna dopo oltre 20 anni al Dulwich Hamlet, club in cui ha debuttato tra in prima squadra all’età di 17 anni, per ricoprire il ruolo di presidente del consiglio d’amministrazione.

Ad annunciare il ritorno di Crouch è lo stesso club inglese attraverso i canali ufficiali. Ieri sera il 40enne ha incontrato i tifosi del club, che milita nel campionato di National League South.

Crouch arrivò al Dulwich Hamlet in prestito dal Tottenham con l’obiettivo di accumulare maggiore minutaggio e ‘farsi le ossa’ in vista di un ritorno a White Hart Lane, che in realtà non si concretizzò mai con il passaggio a 19 anni al QPR dopo una serie di esperienze lontano da Londra. L’avventura nel sud-est della capitale non fu memorabile con un goal all’attivo prima di tornare agli Spurs e intraprendere una carriera ricca di goal e successi con le maglie di QPR, Portsmouth, Aston Villa, Southampton, Liverpool, Stoke City e Burnley, a cui si aggiungono le 22 reti in 42 presenze realizzate con la nazionale dei Tre Leoni.

Un ritorno alle origini per Peter Crouch, che debutta nelle vesti di dirigente proprio lì dove aveva esordito tra i ‘grandi’ sul rettangolo verde di gioco, nel sobborgo di Dulwich.

OMNISPORT | 23-06-2021 10:26