Cruciani contro tutti: Liguori, Auriemma e l'Inter

Ne ha per tutti. Giuseppe Cruciani ha improvvisato un vero e proprio show a Tiki-Taka, il talk show sportivo di Italia1 condotto da Piero Chiambretti. Se solitamente il polemista conduttore de La Zanzara sceglieva sempre Raffaele Auriemma come bersaglio preferito (ed è successo anche ieri) stavolta ha allargato il tiro, sparando a zero a destra e a manca.

Cruciani accusa Paolo Liguori

Primo obiettivo di Cruciani è Paolo Liguori. Il direttore del TgCom va contro Fonseca e dice: “Questa squadra piace molto a chi non tifa Roma e ancor di più a chi tifa Lazio” scatenando la reazione di Cruciani: “La rovina della Roma è gente come Paolo Liguori. I giallorossi sono ancora in corsa per la qualificazione alla Champions League e hanno superato i gironi di Europa League, in pratica sono ancora in corsa per tutti gli obiettivi possibili. Non capisco perché stanno massacrando il tecnico portoghese”.

Cruciani vede nel Partito Comunista cinese il nemico dell’Inter

Si passa all’Inter e qui Cruciani torna su un suo cavallo di battaglia: “L ’Inter è la squadra favorita. L’unica incognita è la situazione del Partito Comunista Cinese. La cosa fondamentale è questa, qualcuno parlava negli scorsi giorni di libri in tribunale”.

Poi aggiunge: “La squadra può tenere anche fino alla fine del campionato, per adesso sta tenendo, se i giocatori non ricevono gli stipendi per 6 mesi e la cessione slitta di qualche mese, allora tutto può peggiorare”. Poi conclude: “Non ho mai capito chi abbia voluto Eriksen all’Inter, resta un mistero”.

Cruciani attacca Auriemma

Infine il solito siparietto con Raffaele Auriemma, che si lamentava del rigore non concesso al Napoli per presunto fallo su Mario Rui, agganciando gli errori contro il Napoli alla sentenza pro-azzurri del Coni nella vicenda legata alla gara non giocata con la Juve. Cruciani è stato lapidario: “Tu sei malato a pensare certe cose”.

SPORTEVAI | 09-02-2021 09:30