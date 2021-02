Cruciani sbotta: Ti querelo e ti tolgo i pochi soldi che hai

Che Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani non si amano è cosa nota. Frequenti, per non dire costanti, i botta e risposta al calor bianco nei lunedì di Tiki Taka, ospiti di Piero Chiambretti. Anche ieri nuova puntata della telenovela nel talk show sportivo di Italia1 ma stavolta si è rischiato davvero grosso. Al centro della polemica la nota vicenda della lite tra Ibrahimovic e Lukaku.

Auriemma accusa Cruciani di razzismo

Su quanto è successo nel derby di coppa Italia, con le minacce e le offese tra i due bomber di Milan e Inter che hanno costretto la Procura federale a intervenire, Auriemma va giù pesante e dice: “Credo che quando succedono queste cose i protagonisti dovrebbero andare in un centro di rieducazione”.

Poi rivolgendosi a Cruciani, che tendeva a minimizzare l’episodio, affonda: “Se l’avesse fatto Insigne, avreste fatto maratone in radio. Tante volte diventi razzista, come quando hai detto che piuttosto di fare il rider a Napoli andresti a sparare con il Mossad in Palestina”.

Cruciani minaccia di andare in tribunale

Stizzita la replica di Cruciani che sbotta: “Mai detta questa cosa! Ti porto in tribunale e ti tolgo i pochi soldi che hai in banca. Perché sicuramente saranno pochi”.

Auriemma prova a fare retromarcia: “Se non l’hai detto ti chiedo scusa”. Il conduttore de La Zanzara poi chiosa dicendo: “Ma cosa c’entra che Ibrahimovic e Lukaku devono andare nel centro di rieducazione? Non ti ricordi quando Sarri ha dato del finocchio a Mancini? Non mi sembra che ti agitasti tanto”.

SPORTEVAI | 02-02-2021 09:23