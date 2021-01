Crisi Napoli, Cruciani attacca Auriemma: polemica a Tiki taka

Non è sicuramente un buon periodo in casa Napoli. Il 6-0 alla Fiorentina sembrava aver finalmente lanciato gli azzurri nella lotta scudetto ed invece la doppia debacle, dapprima in Supercoppa contro la Juve, e poi in campionato con la rimonta subita dal Verona, hanno acceso vecchie e nuove polemiche a cominciare da quelle sulla guida tecnica di Gennaro Gattuso. Polemica che si è trascinata, ieri sera, anche durante Tiki Taka nell’oramai solito battibecco a distanza tra Giuseppe Cruciani e Raffaele Auriemma.

Zazzaroni lancia la bomba: “Contatto De Laurentiis-Benitez”

A mettere pepe alla discussione ci ha pensato da subito il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni: “Benitez e De Laurentiis già si sono sentiti, nei prossimi 4 giorni si saprà se vorrà tornare a Napoli. Il dato delle sei sconfitte di Gattuso è un fatto evidente”.

Cruciani attacca Auriemma: “confronto Ancelotti-Gattuso”

Subito dopo la sconfitta col Verona la posizione di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli si è notevolmente compromessa tanto da far circolare liberamente la parola esonero per Ringhio. E mentre si fanno i nomi del suo successore, coi ritorni di Benitez, Mazzarri e Sarri fino alla chiamata di Spalletti, c’è chi come Giuseppe Cruciani non si fa scappare l’occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, nel mirino ci finisce, come spesso accade Raffaele Auriemma: “Ricordo i tuoi attacchi contro Ancelotti, alla fine la media punti sua è superiore a quella di Gattuso” ha detto durante Tiki Taka.

Auriemma contrattacca: “Cruciani ti sbagli”

Il giornalista partenopeo si difende dalle accuse: “Come al solito ti sbagli, non sei ben informato, io ho criticato Ancelotti ma non per il suo primo anno a Napoli ma per la passata stagione, informati meglio prima di dire le tue solite cose”. Sulla sconfitta col Verona e sul periodo buio degli azzurri Auriemma è stato chiaro: “E’ stata una partita vuota simile a quella con la Lazio. Non trovo però nulla di scandaloso nel perdere col Verona, che ha fermato la Juventus e non solo ed ha battuto pure l’Atalanta. Da quello che leggo ADL è già oltre Gattuso, visto che gli chiede le dimissioni secondo il Corriere dello Sport”.

E c’è chi come Pascal Vicedomini, altro ospiti e opinionista fisso della trasmissione di Chiambretti, ha auspicato il ritorno di Maurizio Sarri: “Raffaele mettici una buona parola, fai chiedere scusa da Sarri al Napoli, fai da paciere e facciamolo tornare”. Secca la risposta di Auriemma: “Non hai capito nulla, Sarri a Napoli non torna, vuole tornare in Premier”.

SPORTEVAI | 26-01-2021 09:44