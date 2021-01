Napoli verso il baratro: De Laurentiis pensa all'addio a Gattuso

La sommessa ammissione di colpa da parte di Rino Gattuso non esplicita solo lo stato di sofferta difficoltà da parte di un tecnico che ha spogliato di grinta e protezione le sue argomentazioni, anche davanti ai giornalisti. Quanto rivela questa disfatta del Napoli ad opera del Verona è l’ultimo atto di una crisi che può e deve essere chiamata tale e che imporrà delle possibili, ma futuribili conseguenze. Così anche il nome di Gattuso, ad esempio, è in discussione e quel rinnovo che sembrava ovvio, ora non lo è più.

La crisi del Napoli: l’insoddisfazione di Aurelio De Laurentiis

Inutile negare le difficoltà tangibili, esplicitate dai risultati deludenti incassati e dalle lacrime e dalla rabbia di giocatori e forse anche da Gattuso. E a vedere tutto grigio non è solo un ambiente deluso, ma anche il presidente Aurelio De Laurentiis che con l’ottava sconfitta stagionale vede anche una classifica non in linea con gli investimenti fatti per questa squadra.

Come avviene, nel calcio e soprattutto nel calcio che conta, il tecnico finisce sotto la lente di ingrandimento del presidente del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, addirittura si starebbe valutando un addio a Gennaro Gattuso e insieme a lui anche al direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che i giocatori li ha scelti e approvati per il mister.

Il ritorno di Rafa Benitez

Il sostituto? Secondo il Corsport avrebbe già un nome e un cognome: Rafa Benitez, mai dimenticato da De Laurentiis, che oggi potrebbe corteggiarlo senza alcun vincolo dato che si è svincolato dai cinesi del Dalian. Gattuso, va ricordato, è ancora in scadenza di contratto e la firma sul rinnovo, nonostante i tanti annunci, ancora non è arrivata, come indirettamente confermato dal tecnico ai giornalisti in conferenza stampa.

VIRGILIO SPORT | 25-01-2021 09:37