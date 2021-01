Napoli, Gennaro Gattuso rischia l'esonero: c'è già il sostituto

La sconfitta del Napoli a Verona ha gettato una lunga ombra sul futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina del club campano. Secondo quanto arriva dalla Campania, il presidente Aurelio De Laurentiis è fortemente deluso dopo la sesta sconfitta in campionato, l’ottava stagionale. Numeri considerati eccessivi dalla dirigenza della società azzurra che sta valutando la situazione, anche considerando gli ingenti investimenti fatti la scorsa estate per rinforzare la rosa.

Gattuso è a rischio: tanti tifosi sui social lo hanno già abbandonato e ne chiedono le dimissioni, tra gli addetti ai lavori c’è chi lo vede confuso e incapace di dare sicurezza alla squadra. Ma in bilico sarebbe anche il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che ha accontentato Ringhio nella scorsa campagna estiva di rafforzamento.

Si valuta anche chi potrebbe intervenire in corsa. Secondo Tuttosport il nome di Rafael Benitez stuzzica De Laurentiis. Il patron è rimasto affezionato all’allenatore spagnolo, attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza con i cinesi del Dalian.

Gattuso, in scadenza di contratto, potrebbe anche arrivare fino al termine della stagione e poi salutare il club. Secondo la Gazzetta dello Sport in caso di questa eventualità uno dei favoriti alla successione sarebbe Ivan Juric, molto ammirato dal patron dei partenopei per quello che sta facendo a Verona.

