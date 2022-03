Cuadrado: "Spero di restare alla Juventus. Vlahovic è adatto a noi"

11-03-2022 12:13

Il colombiano della Juventus Juan Cuadrado in un’intervista a DAZN ha parlato del suo futuro dicendosi ottimista di poter prolungare la sua permanenza in bianconero dopo la scadenza del contratto nel 2023, e ha anche elogiato Vlahovic, l’ultimo top player in ordine di tempo acquistato dalla Vecchia Signora.

“Sono molto tranquillo, la società sta lavorando e se sarà adesso o più tardi vedremo. Spero di continuare e di rimanere qui perché sono molto felice in questa famiglia che è la Juventus. E’ un’emozione bellissima aiutare la squadra e segnare il gol decisivo che ti fa vincere una partita nel finale, come è successo contro la Fiorentina. Spero succeda ancora tante volte. Vlahovic? Dusan è un giocatore importante. E’ molto forte e ci aiuta tanto a fare salire la squadra. E’ adatto alla Juventus, ha enormi margini di miglioramento e può dare grandi soddisfazioni ai tifosi”.

