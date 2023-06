Cuore d’oro Bologna: raccolti 360 mila euro per le popolazioni alluvionate

La società rossoblù ha fatto una mega colletta tra i tifosi a cui si è aggiunto l’apporto del presidente e la metà dell’incasso del match con il Napoli.

06-06-2023 17:50

Bologna è una regola diceva una nota canzone, e la regola, questa volta, è tutta nella generosità di cui questa tifoseria è capace.

Sì perché i rossoblù si sono schierati in prima linea per l’emergenza alluvionati, dando un supporto concreto alle persone in difficoltà. In particolare la tifoseria ha raccolto 36 mila euro spulciando fra le proprie tasche, a questi soldi vanno ad aggiungersi 50 mila euro donati dal patron Saputo che oltretutto ha deciso di donare metà dell’incasso della sfida con il Napoli. Il totale fa 364.423,17 euro, una cifra cospicua che darà una mano alla causa “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”.