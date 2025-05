Costantini e Mosaner sul tetto del Mondo: le magie di Stefania e il curling diventa cool. La pazza idea per Milano-Cortina

La coppia azzurra, dopo l’oro alle Olimpiadi di Pechino, conquista anche il titolo mondiale nel misto battendo la Scozia: dopo l’infortunio di Brignone, potrebbe essere Costantini a fare da portabandiera

22 vittorie consecutive tra Olimpiadi e Mondiali: il misto nel mondo del curling porta la firma di Stefania Costantini e di Amos Mosaner. L’Italia ancora una volta sul tetto del Mondo tre anni dopo Pechino e con un futuro che può riservare ancora tante soddisfazioni.

La magia di Stefania e il titolo mondiale

A Pechino erano arrivati 11 vittorie su altrettanti incontri, ma per Stefania Costantini e Amos Mosaner c’era un’altra sfida da superare: quella dei Mondiali. Lo scenario è ideale, il Canada la patria del curling e gli azzurri sul palcoscenico più importante non si sono tirati indietro. Anche a Fredericton hanno fatto percorso netto vincendo gli 11 incontri in programma e conquistando il titolo mondiale dopo la vittoria contro la Scozia. Una finale perfetta quella degli azzurri vinta con il punteggio di 9-4 (con una mano di anticipo) e suggellata da una magia da 4 punti proprio di Stefania con un tiro che ha scatenato l’esultanza e che ha portato il primo titolo iridato nel curling nella storia italiana.

Il lavoro di squadra

La voglia di lavorare insieme e di continuare a migliorarsi è stato il segreto per il successo di Costantini e Mosaner come rivelano anche dopo la vittoria. “Ci divertiamo a giocare insieme e abbiamo fatto un ottimo lavoro di crescita, comunichiamo bene tra di noi. Le Olimpiadi? C’è un percorso di selezione e vediamo quello che succederà il prossimo anno. Ovviamente per me sarebbe un’esperienza unica anche perché saremo nella mia città Natale”. E Amos rivela: “Ci sono state tante occasioni in cui Stefania mi ha salvato ma quello che ci rende più forti è senza dubbio il lavoro di squadra”.

La pazza idea per Milano-Cortina

I due azzurri tengono i piedi per terra in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ma sono una delle grandi speranze di medaglia italiane. Nel corso degli anni però Amos e forse ancora di più Stefania hanno fatto tantissimo e non solo in termini di risultati sportivi. Costantini è stata una vera e propria testimonial per il curling non solo in Italia. E’ stata protagonista di una esilarante intervista con Pif per la sua trasmissione “Caro Marziano”, è stata testimonial del curling in Brasile, ha dato vita con le sue compagne di nazionale ha un’iniziativa con la possibilità di vivere Cortina e la squadra azzurra (attraverso il sito AirBnb) ed è diventata un volto noto del mondo dello spot italiano. Con loro il curling diventa cool e non solo uno sport da seguire nel corso delle Olimpiadi. E con l’infortunio di Federica Brignone, proprio Stefania Costantini potrebbe diventare una delle potenziali candidate al ruolo di portabandiera.