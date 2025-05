Brignone, le prime foto delle ferite post-operazione. Fede sorride ma fa un’ammissione: ecco il primo obiettivo

Una cicatrice lunghissima sulla gamba sinistra ma il sorriso non lo ha perso: Federica Brignone svela ai suoi fan come sta precedendo la riabilitazione dopo il terribile infortunio e la conseguente operazione

Un passo alla volta per provare a tornare a gareggiare. La strada per Federica Brignone però è lunga e piena di ostacoli. E’ passato solo un mese dal bruttissimo infortunio e dalla conseguente operazione che hanno messo al tappeto la vincitrice della Coppa del mondo di sci alpino femminile e ci vorrà ancora tempo e fatica per tornare alla forma che le permetterà di tornare a gareggiare.

Il messaggio ai fan

E’ stata la stessa Federica Brignone che ha voluto bypassare qualsiasi forma di intermediazione per parlare direttamente ai suoi fan e informarli delle sue condizioni. La campionessa valdostana ha postato un messaggio sui social in cui prova a rimanere positiva in una situazione che resta molto complicata: “1 mese dall’incidente. Tutto procede bene, ogni giorno riesco a fare anche un piccolissimo step. Un grazie a chi mi sta seguendo per la riabilitazione, a chi in questo mese è passato a trovarmi, ha passato del tempo con me, a chi mi ha regalato dolci, fiori, libri o messaggi di sostegno. Il mio obiettivo adesso è tornare a camminare”.

Il secondo intervento

La voglia di tornare è tantissimo e non è un segreto che l’obiettivo resti puntato sulle Olimpiadi di Milano-Cortina che con molta probabilità l’avrebbero vista anche nel ruolo di portabandiera. Ma in questo momento Federica Brignone ha deciso di affrontare la lunga fisioterapia che l’aspetta facendo un passo alla volta. Il primo obiettivo è quello di tornare a camminare come ha scritto la stessa campionessa valdostana, poi ci sarà da pensare anche al secondo intervento per riparare il danno nel legamento del ginocchio sinistro. La strada è lunghissima e per il momento è meglio puntare lo sguardo solo al prossimo step da fare.

Il sorriso di Fede e il sostegno sui social

Nonostante un infortunio terribile arrivato probabilmente nel momento migliore della sua carriera, Federica Brignone non ha mai perso il sorriso. Anche le immagini postate sui social sia di questa fase di rieducazione al J Medical la mostrano sorridente e serena mentre fa fisioterapia o lavora in piscina. E dai social stanno arrivando costantemente messaggi di supporto sia dai colleghi atleti come Mattia Casse (anche lui in fase di ripresa dopo un infortunio) o Simone Barlaam che dai tanti fan in giro per l’Italia che fanno il tifo per lei.