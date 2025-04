Brignone, rebus ginocchio: rischio nuova operazione, ma Fede “vede” Milano-Cortina. E Malagò va a trovarla al J Hotel

La riabilitazione di Brignone prosegue al meglio, ma solo a maggio verranno sciolti i dubbi sulla necessità di una nuova operazione. Intanto Malagò va a farle visita a Torino

A distanza di circa tre settimane dal grave infortunio rimediato ai Campionati italiani che le aveva procurato una frattura scomposta della tibia, del perone e dei legamenti del ginocchio sinistro, la riabilitazione al J Medical di Federica Brignone procede nella direzione sperata, come riferito da lei stessa a L’Equipe: “La gamba sta bene, tutto sta andando per il verso giusto”. Nel frattempo, oggi giovedì 24 maggio, la Tigre de La Salle ha incontrato a pranzo al J Hotel il Presidente del Coni Giovanni Malagò.

Brignone incontra Malagò al JHotel

Una stagione indimenticabile finita nel peggior modo possibile per Federica Brignone, che dopo aver conquistato la Coppa del Mondo ha rimediato ai campionati italiani un gravissimo infortunio che la terrà lontano dalle piste per parecchi mesi, rischiando di compromettere anche la sua presenza alle attesissime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, dove – soprattutto in virtù dei risultati ottenuti quest’anno – è attesa come una delle principali protagoniste e come una, se non LA, punta di diamante della spedizione azzurra.

Per questo motivo c’è tanta attenzione nei confronti della sua riabilitazione e del recupero dal grave infortunio. Un’attenzione testimoniata anche dalla presenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò, che è arrivato a Torino, dove Brignone si sta curando presso il J Medical, per incontrare a pranzo al J Hotel la Tigre di La Salle insieme al responsabile del centro sanitario della Juventus Luca Stefanini.

Brignone: “A maggio capiremo se dovrò operarmi ancora”

Intanto in un’intervista rilasciata al quotidiano francese L’Equipe, Brignone ha rassicurato sulle condizioni della gamba: “La gamba sta bene, è stato complicato convivere con l’incidente, ma al momento tutto sta andando per il verso giusto. Ho già iniziato la riabilitazione, l’operazione è andata bene”.

Non è esclusa però un’eventuale nuova operazione per Federica, ma ogni decisione è al momento rimandata al mese prossimo: “A metà maggio faremo il punto della situazione per vedere se dovrò sottopormi anche a un intervento chirurgico al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Adesso sto facendo molta riabilitazione e fisioterapia. Se sono a casa, faccio esercizi al mattino e al pomeriggio. Mi hanno tolto i punti nei giorni scorsi, la prossima settimana potrò ricominciare a nuotare. I primi due mesi saranno molto importanti”.

Brignone: “Saranno Olimpiadi diverse dalle altre”

Nel prosieguo della sua intervista a L’Equipe, Brignone ha parlato anche di Milano-Cortina, che per forza di cose non saranno delle Olimpiadi come le altre per la Tigre di La Salle e che per alcune novità ricorderanno la Coppa del Mondo, con la speranza che questa familiarità con la competizione possa portarle anche un po’ di fortuna: “Queste Olimpiadi saranno diverse da quelle che ho fatto in passato, in cui avevamo un unico villaggio olimpico e quasi tutti gli sport erano insieme. Lì non saremo nemmeno con i maschi. Sarà più simile a una grande Coppa del Mondo o un Mondiale. Ma da quando abbiamo saputo che i Giochi si svolgeranno in Italia i media sono stati molto presenti, soprattutto con me, quindi ci sarà molta pressione”.