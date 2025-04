Goggia finalmente felice: "Un privilegio aver potuto sciare fino ad oggi". E l'Italia sorride pensando a Milano-Cortina

La fuoriclasse bergamasca felice per aver completato tutti gli allenamenti del mese di aprile, utile anche per testare i nuovi materiali. "Grata perché non mi è quasi mai successo prima"

Può sembrare anacronistico parlare di sci alpino a fine aprile, ma se solo uno avesse un po’ di conoscenza dei fatti saprebbe che questo è un periodo fondamentale per ogni sciatore. Perché a fine primavera si testano nuovi materiali e si lavora (anche atleticamente) in funzione della stagione che verrà, che per giunta ha un obiettivo che su ogni atleta ha un ascendente assai particolare: i giochi olimpici di Milano-Cortina stuzzicano la fantasia di tutti, anche di chi ai giochi vorrà andare per provare a fare la storia. Sofia Goggia, ad esempio: reduce da una stagione più che positiva, pensando a dov’era un anno fa, la fuoriclasse di Bergamo Alta non vuole lasciare niente al caso e punta a fare le cose perbene.

Finalmente ad aprile sugli sci: Goggia chiude in bellezza

Per questo a fine aprile, anziché pensare a lavorare in palestra, Sofi è piuttosto bella carica e centrata sul lavoro in pista. Questo in fondo è il periodo migliore per mettere a punto i nuovi materiali che gli sponsor tecnici hanno preparato in vista della prossima stagione, e per un atleta sapere di avere l’opportunità di testare i nuovi prodotti diventa fondamentale.

Lo scorso anno a causa dell’infortunio rimediato durante gli allenamenti sul Tonale a inizio febbraio questo periodo fu totalmente senza sci ai piedi, e per questo Sofi c’ha tenuto a “ringraziare il cielo” per averle permesso quest’anno di essere al lavoro in altura, sulle nevi di Livigno. E lo ha fatto sapere con un bel messaggio sui propri profili social, accompagnato dalla musica e dalle parole di Felicità di Lucio Dalla, mostrandosi molto soddisfatta del lavoro svolto.

La felicità e la gratitudine di Sofi (a mezzo social)

“Non so su che treno viaggi la felicità della canzone ma so per certo che la mia, di felicità, viaggia con me, sui miei sci. Ho il cuore pieno gratitudine per queste bellissime giornate di allenamento appena concluse. Aver la possibilità di sciare a fine aprile è un privilegio di cui raramente, nella mia carriera, ho potuto approfittare perché semplicemente io, a fine stagione, non ci sono quasi mai arrivata.

Quando oggi ho concluso l’ultimo giro quasi non ci credevo.. è bello, bellissimo potersi sentire pienamente grati e io lo so per certo, questa felicità che ho e che abbiamo provato in questi giorni, la custodiremo gelosamente e la porteremo al prossimo raduno, sempre sulla Neve, quando ri-inizieranno gli allenamenti. Voglio.. e dobbiamo tenerla con Noi!”.

Sofia ha così fatto sapere di aver ufficialmente concluso la sua stagione 2024-25, iniziata un po’ in ritardo sulle nevi di Beaver Creek in un fine settimana comunque eccezionale, dove ha centrato tre podi nelle prime tre gare disputate, 10 mesi dopo il tremendo infortunio che l’ha costretta a tornare sotto i ferri. Con Federica Brignone ora ai box (e con tante incognite sulla stagione che verrà), verso Milano-Cortina sarà Sofi la punta di diamante azzurra.