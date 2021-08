Cutrone ci riprova: vicino il suo trasferimento all'Empoli

Da quando ha lasciato il Milan è stato un girovagare ancora senza fine alla ricerca della meta perfetta per esprimersi: Patrick Cutrone ci riprova. Nelle prossime ore l’attaccante classe 1998 attualmente di proprietà del Wolverhampton potrebbe trasferirsi nuovamente in Serie A.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cutrone sarebbe a un passo dall’Empoli, squadra neopromossa, raccogliendo così una nuova possibilità di dimostrare il suo valor dopo stagioni complicate vissute tra molti bassi e pochi alti.

Nella passata stagione è stato prima in prestito alla Fiorentina, dove ha collezionato 13 preenze tra Serie A e Coppa Italia, salvo poi tornare al Wolverhampton e totalizzare 4 presenze tra Premier League e FA Cup, ed essere girato poi al Valencia, dove è stato impiegato per 7 gare in Liga.

Al termine di questo giro è ritornato alla base, in Inghilterra, ma su di lui avevano messo gli occhi diversi club italiani: tra questi l’Empoli, che nelle prossime ore dovrebbe ingaggiare l’attaccante, pronto all’ennesima avventura.

