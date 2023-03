D’Aversa su Kulusevski: “Aveva forza, determinazione e voglia di arrivare”

L’ex tecnico a Tmw: “Per prenderlo abbiamo battuto il Cagliari, come lui solo Bastoni”

29-03-2023 21:41

Roberto D’Aversa, ex tecnico di Parma e Sampdoria, ai microfoni di TuttoMercatoWeb parla del percorso intrapreso da Dejan Kulusevski. L’attuale giocatore del Tottenham, nella stagione 2019/2020, è stato al Parma sotto la guida di D’Aversa.

Le parole dell’ex tecnico gialloblù: “Lo vidi durante la semifinale scudetto Primavera a Parma, si giocava al Tardini ed approfittai per seguirlo dal vivo. Dietro a Dejan c’erano già tante società, ad esempio il Cagliari che aveva già fatto un’offerta importante per acquistarlo. In quel caso è stata brava anche la società, abbiamo sfruttato i buoni rapporti che c’erano fra i club e quello con l’allora direttore sportivo dell’Atalanta Sartori con cui spesso ci sentivamo per alcuni giovani. Con me a Parma avrebbe potuto giocare di più rispetto ad altre squadre, questo ha fatto la differenza. E nel momento in cui ha giocato ha stupito tutti. Nella costruzione della squadra lo avevamo inserito a centrocampo”.

Prosegue poi D’Aversa: “Avevo bisogno di un esterno offensivo mancino che giocasse a piede invertito dopo due allenamenti puntai su di lui. Sin da subito ha catturato l’occhio per la forza, la determinazione e la voglia che aveva di arrivare. Non voleva mai perdere, nemmeno in allenamento. Spesso e volentieri lo stuzzicavo perché volevo che non perdesse equilibrio. Devo dire che ha fatto un grandissimo campionato, al di sopra delle aspettative. Un giocatore che esce dalla Primavera ed è subito così determinante in Serie A non lo ricordo. Forse, insieme a lui, Bastoni”.