Da Galeazzi veleno su Paola Ferrari: Non mi mancherà, troppo invadente

In molti lo hanno evocato sui social ricordando le sue telecronache mozzafiato, i suoi racconti olimpici del fratelloni Abbagnale, quelle medaglie vinte in apnea: Giampiero Galeazzi resta un’icona per la Rai, dove ha lavorato per decenni lasciando un’impronta personalissima. Quando le azzurre Rodini e Cesarini hanno vinto in rimonta la medaglia d’oro nel canottaggio femminile a Tokyo i tifosi hanno subito ripensato a lui che, ovviamente, ha seguito in tv tutti i Giochi.

Galeazzi giudica l’operato Rai alle Olimpiadi

Intervistato dal Corriere dello Sport Galeazzi giudica la copertura della Rai: «Abbiamo una buona scuola di base. Abbiamo sempre fatto bene alle Olimpiadi. Il migliore? Bragagna con l’atletica. Bene anche il nuoto. In altri sport ci siamo arrangiati con i tecnici, qui manca però il senso del racconto, cioè tutto. Mi sono piaciute le donne a Tokyo, nei commenti e nelle cronache».

Poi spazio ai ricordi: “Mamma Rai ti dà e ti leva. Io sono stato fortunato perché a un certo punto ero come Baudo e Martellini messi insieme. Spettacolo e sport. Ho spinto troppo. Dovevo fermarmi prima e pensare un po’ alla carriera. M’hanno fatto veramente di tutto… m’hanno tolto il canottaggio due anni prima di andare in pensione. Un dispiacere enorme. Diceva Lello Bersani: tutto è permesso in Rai fuor che il successo. Ho pagato questo. Andavo tra la gente e sembravo l’apostolo. Sempre dritto come un treno”.

Paola Ferrari, che ha lavorato a lungo con lui, ha annunciato che lascerà la Rai dopo i Mondiali: «Non ne sentirò molto la mancanza. Ci ho lavorato parecchio insieme. Ultimamente era molto migliorata. È sempre stata troppo invadente. Monopolizza lo spazio, ha prevaricato il suo ruolo. Prima non si preparava, ora ha imparato a farlo»

Infine un cenno al presidente del Coni, Giovanni Malagò: «E’ un combattente, un uomo che non s’è mai tirato indietro. S’è messo sulle spalle tutto il mondo sportivo, contro i politici che non lo possono vedere. C’ha un culo grande così, ma se lo merita tutto».

SPORTEVAI | 08-08-2021 09:47